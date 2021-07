GNR resgata idoso desaparecido em Castro Marim

O Comando Territorial de Faro, através do Destacamento de Intervenção, resgatou na segunda-feira um idoso de 78 anos que tinha sido dado como desaparecido, no concelho de Castro Marim, anunciou a força de segurança.

O alerta do desaparecimento foi dado por volta das 20:30 de domingo, tendo sido de imediato “realizadas diligências policiais para tentar localizar o idoso nas proximidades da sua habitação e na localidade”.

No entanto, devido às condições do relevo e à pouca luminosidade, não foi possível encontrar o idoso no domingo.

Já na segunda-feira, após o amanhecer, os militares da GNR intensificaram as buscas e um popular alertou as autoridades acerca do local onde estava o idoso desaparecido, “numa zona íngreme de difícil acesso”.

“O idoso encontrava-se caído e bastante debilitado, sendo prontamente estabilizado pelos militares da Guarda, que o transportaram para uma estrada a fim de receber assistência médica e ser conduzido posteriormente para uma unidade hospitalar”, refere a GNR.

