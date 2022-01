Golo de Anderson empata Portimonense frente ao Vitória de Guimarães

Portimonense e Vitória de Guimarães ‘anularam-se’ na segunda-feira ao empatarem 1-1, em Portimão, no jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol, com os algarvios a evitarem a derrota a cinco minutos do final.

No Municipal de Portimão, o angolano Nélson da Luz colocou o Vitória de Guimarães em vantagem, com um golo aos 34 minutos, tendo o brasileiro Anderson assinado o tento dos algarvios, aos 85.

Com este resultado, o Portimonense, que não vence há cinco jornadas, mantém o sétimo lugar da classificação, com 25 pontos, mais um do que o Vitória de Guimarães, que não vence há quatro jogos e é oitavo.

Depois de um período inicial de equilíbrio, com ambos os conjuntos preocupados mais em defender do que atacar, foi o Vitória de Guimarães, aos 15 minutos, quem teve a primeira ocasião de abrir o marcador, num lance em que Samuel negou o golo por duas vezes a Ruben Lameiras.

Na resposta, três minutos depois, o japonês Nakajima teve a ocasião para colocar o Portimonense na frente do marcador, mas Bruno Varela opôs-se ao remate do avançado algarvio.

O melhor futebol da equipa minhota acabou por ser premiado aos 34 minutos, num lance em que João Ferreira beneficiou dos erros dos centrais algarvios, primeiro Willyan e, depois Lucas Possignolo, com este último a colocar a bola para Nélson da Luz abrir o marcador, vantagem que levou para o intervalo.

Para a segunda parte, Paulo Sérgio colocou Anderson e Carlinhos de início, nos lugares de Ewerton e Aylton Boa Morte, respetivamente, alterações que deram maior consistência ofensiva e velocidade ao jogo dos algarvios.

Aos 63 minutos, o Portimonense conseguiu, através de Pedrão, uma oportunidade para chegar ao empate, mas o defesa algarvio rematou ao lado.

Os algarvios, mais pressionantes, tiveram nova oportunidade aos 78 minutos, num lance em que Lucas Possignolo fez a bola passar muito perto do ‘travessão’ da baliza de Bruno Varela, depois da marcação de um livre.

A persistência algarvia resultou no golo do empate, assinado aos 85 minutos por Anderson, num remate cruzado desferido à entrada da área e fora do alcance de Bruno Varela e que evitou nova derrota dos algarvios em casa.

No período de descontos, o Vitória de Guimarães esteve muito perto de chegar ao segundo golo, mas o remate de Nélson da Luz, já na área, embateu na barra da baliza de Samuel, que ainda efetuou grande defesa a livre de Janvier.

Jogo no Estádio Municipal de Portimão.

Portimonense – Vitória de Guimarães: 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Nélson da Luz, 34 minutos.

1-1, Anderson, 85.

Equipas:

– Portimonense: Samuel, Moufi, Lucas Possignolo, Pedrão, Filipe Relvas, Willyan (Fabrício, 64), Ewerton (Anderson, 46), Aylton Boa Morte (Carlinhos, 46), Nakajima, Angulo (Renato Júnior, 78) e Aponza (Lucas Fernandes, 64).

(Suplentes: Ricardo, Lucas Fernandes, Fabrício, Anderson, Luquinha, Pedro Sá, Carlinhos, Renato Júnior e Marcus).

Treinador: Paulo Sérgio.

– Vitória de Guimarães: Bruno Varela, João Ferreira, Borevkovic (Amaro, 66), Jorge Fernandes, Helder Sá (Bruno Duarte, 88), Ruben Lameiras, Handel (Rafa Soares, 88), Rochinha (Gui, 66), Tiago Silva (Nicolas Janvier, 73), Nélson da Luz e Estupiñan.

(Suplentes: Trmal, Rafa Soares, Bruno Duarte, André Amaro, Gui, Sílvio, Luís Esteves, Herculano e Nicolas Janvier).

Treinador: Pepa.

Árbitro: Hugo Miguel (Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Helder Sá (44), João Ferreira (45), Moufi (48), Rochinha (54), Anderson (54), Lucas Possignolo (65), Amaro (76), Ruben Lameiras (83) e Carlinhos (90+5).

Assistência: 729 espetadores.