‘Golo olímpico’ de Bandarra abre caminho ao triunfo do Farense sobre FC Porto B

Bandarra deu espetáculo aos 64 minutos ao marcar de canto direto, com Mayambela a confirma a vitória do Farense, treinado por Vasco Faísca.

O Farense somou hoje um triunfo, por 2-0, na receção ao FC Porto B, em jogo da 26.ª jornada da II Liga de futebol marcado pelo golo de canto direto de Bandarra que abriu o marcador no Estádio de São Luís.

O ‘golo olímpico’ do lateral algarvio, aos 64 minutos, desbloqueou o ‘nulo’ e Mayambela confirmou, aos 81, a vitória da equipa de Vasco Faísca, que em 11 jogos ultrapassou os pontos conquistados pelos dois anteriores técnicos (Jorge Costa e Fernando Pires) em 15 partidas, afastando o ‘fantasma’ da descida.

O Farense subiu, à condição, ao 12.º lugar, com 31 pontos, menos dois do que os portistas, décimos classificados.

O primeiro quarto de hora da partida pertenceu totalmente ao Farense, que com uma entrada dinâmica, especialmente pela direita do ataque, ‘empurrou’ o FC Porto B para a sua área e criou várias ocasiões de perigo.

Fabrício Isidoro, com um remate intercetado, e Cristian Ponde, com um cabeceamento ao lado, ameaçaram, mas seria Madi Queta a obrigar Ricardo Silva a enorme defesa, na oportunidade mais clamorosa desta fase inicial, aos oito minutos.

O ‘fogacho’ algarvio começou a desaparecer a partir dos 15 minutos e o FC Porto B causou logo perigo: aos 19, Danny Loader respondeu na área a um cruzamento de João Mendes para excelente defesa de Rafael Defendi.

Até ao final da primeira parte, o equilíbrio imperou entre as duas equipas, com uma oportunidade para cada lado, ambas na sequência de canto: Romain Correia cabeceou ao lado, aos 34, e Robson atirou para fora, aos 43.

Ao intervalo, o presidente do Farense, João Rodrigues, entregou uma camisola autografada pelo plantel aos familiares do ex-presidente Fernando Barata, entre 1981 e 1988, que faleceu no passado dia 4 de março aos 84 anos.

A segunda parte teve um início pobre, até que surgiu o grande momento do jogo: Bandarra bateu com o pé direito um canto na esquerda do ataque algarvio e a bola saiu colocada, embatendo no poste antes de ‘anichar-se’ no fundo das redes.

O golo motivou o Farense, que foi em busca do segundo perante um FC Porto B desorientado: Pedro Albino e Mayambela ameaçaram, antes de o sul-africano ‘selar’ a vitória, aos 81, isolado por Vasco Lopes ‘na cara’ do guardião portista.

Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense – FC Porto B, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Bandarra, 64 minutos.

2-0, Mayambela, 81.

Equipas:

– Farense: Rafael Defendi, Cláudio Falcão, Robson, Abner, Mayambela, Bruno Paz, Fabrício Isidoro (Jonatan Lucca, 77), Bandarra, Madi Queta (Vasco Lopes, 61), Elves Baldé (Pedro Albino, 61) e Cristian Ponde (Pedro Henrique, 84).

(Suplentes: Ricardo Velho, Gut, Vasco Lopes, Bura, Pedro Albino, Jonatan Lucca, Mica, Eduardo Mancha e Pedro Henrique).

Treinador: Vasco Faísca.

– FC Porto B: Ricardo Silva, Mor Ndiaye, João Marcelo, Romain Correia, Rodrigo Pinheiro (Ejaita, 84), Bernardo Folha (Peglow, 84), Rodrigo Fernandes (Caíque, 77), João Mendes, Vasco Sousa (Sidnei Tavares, 59), Gonçalo Borges (Samba Koné, 84) e Danny Loader.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Samba Koné, Sidnei Tavares, Peglow, Diogo Ressurreição, Levi Faustino, Ejaita, Caíque e Zé Pedro).

Treinador: António Folha.

Árbitro: Marcos Brazão (Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rodrigo Fernandes (18), Abner (31), Vasco Sousa (46), Cristian Ponde (56), Cláudio Falcão (88) e Bruno Paz (90).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.