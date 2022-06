O defesa central Gonçalo Silva é o novo reforço do Farense, informou esta quarta-feira o clube da II liga portuguesa de futebol, numa nota publicada nas suas redes sociais.

“Há um novo Leão a rugir em Faro! Gonçalo Silva já veste de preto e branco. O experiente defesa central contabiliza 318 jogos (sete golos) na sua carreira”, refere o clube algarvio, adiantando que o defesa “incrementará muito à equipa”.

Gonçalo Silva, de 31 anos, chega ao Farense depois de ter alinhado na última época pelos polacos do Radomiak Radom.

Antes, o central jogou no Belenenses SAD e anterior Belenenses, no Sporting de Braga, maioritariamente na equipa B, no Atlético, no Lousada e no Barreirense, clube em que se formou.