Governantes João Torres e Brilhante Dias nas Conferências do Território

João Torres, secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor e Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização vão marcar presença nas Conferências do Território, em Portimão na próxima 6ª feira, dia 18 de março, pelas 10:00.

Promovida pelos Territórios Criativos, esta 1ª edição discutirá uma visão para 10 anos em setores chave da sociedade: Mobilidade e Transportes, Turismo, Cultura, Desporto, Empreendedorismo, Educação, Saúde e Social, Energia, e Mar.

O Auditório do Museu irá acolher oradores dos vários setores que irão apresentar e debater a sua visão de futuro.

O Administrador dos Territórios Criativos, Luís Matos Martins, sustenta que “a presença do governo nesta iniciativa traz legitimidade e a visão política. Estamos muito honrados com a presença dos secretários de estado João Torres e Eurico Brilhante Dias e do representante da CCDR Algarve.”

Ricardo Afonso, Administrador da Eva Transportes, afirma que “se queremos apostar e desenvolver o transporte público, têm de ser criadas medidas públicas de apoio. A criação de corredores para facilitar a circulação dos autocarros seria uma boa medida.” No setor da energia, o especialista Manuel Collares Pereira, Assessor Científico da Vanguard Properties, está otimista e acha “que o futuro só pode ser melhor! As Energias Renováveis terão um papel importantíssimo e serão essenciais para a Sustentabilidade. Sem esta não teremos esse futuro melhor.”

Esta iniciativa é promovida pelos Territórios Criativos em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, a Câmara Municipal de Portimão e a EVA Transportes e os apoios da Comissão Vitivinícola do Algarve, do Pestana Hotel Group, da Universidade do Algarve, do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes da StartUp Portimão, da Docapesca, do restaurante Faina, da Horta da Orada e do Água Hotels SPA & Resort.

A inscrição e o programa completo da iniciativa estão disponíveis em: