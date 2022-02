Governo procura casas para comprar no Algarve

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) encontra-se até ao dia 11 de fevereiro, sexta-feira, a consultar o mercado imobiliário para adquirir imóveis e alargar a oferta habitacional pública a preços acessíveis, divulgou esta terça-feira o Governo.

Numa nota do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, é explicado o IHRU pretende comprar prédios e frações habitacionais nos concelhos do Algarve, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Os imóveis terão de cumprir certos requisitos e condições, nomeadamente no preço, em que existem valores máximos por tipologia: um T1 deverá ter o valor máximo de 213 mil euros, um T2 de 295 mil, um T3 de 373 mil e um T4 de 430 mil.

Os requisitos e condições estabelecidos no anúncio podem ser consultados aqui.

A tutela explica que a aquisição destes imóveis visa “alargar a oferta habitacional pública a custos acessíveis e, desse modo, garantir o acesso à habitação às famílias que não têm resposta por via do mercado, nomeadamente as populações com rendimentos intermédios”.