Governo quer nomear Forte de S. Sebastião como Zona Especial de Proteção

O Governo quer fixar como Zona Especial de Proteção (ZEP) o Forte de São Sebastião e demais elementos arquitetónicos que subsistem dos baluartes e revelins que o ligavam ao castelo, em Castro Marim.

O anúncio foi feito esta segunda-feira, dia 18, através da publicação em Diário da República de um diploma da Direção-Geral do Património Cultural dirigido à Secretaria de Estado da Cultura.

Classificado como Monumento Nacional em 2012, o Forte de São Sebastião de Castro Marim é considerado o exemplo melhor conservado do que foi o processo de renovação do sistema defensivo da vila nos meados do século XVII.

De acordo com a legislação, “a ZEP assegura o enquadramento paisagístico do bem imóvel e as perspetivas da sua contemplação, abrangendo os espaços verdes que sejam relevantes para a defesa do respetivo contexto”.