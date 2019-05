GP de Motonáutica atraiu 40 mil às margens do rio Arade

Uma multidão de cerca de 40 mil espetadores vibrou com o triunfo de Shaun Torrente (Team Abu Dhabi) no Grande Prémio de Portugal F1 em Motonáutica, que se decidiu, no domingo, nas águas do rio Arade, em Portimão, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019.

A RTP2 também transmitiu em direto o GP de Portugal em Motonáutica, emissão que foi vista na globalidade por perto de 500 mil telespetadores.

O piloto norte-americano dominou a prova do princípio ao fim e repetiu o triunfo do ano passado, tendo sido secundado pelo seu colega de equipa Thani Al Qemzi (Emirados Árabes Unidos), enquanto o derradeiro posto do pódio foi ocupado pelo sueco Jonas Andersen (Team Amaravati).

Por sua vez, o português Duarte Benavente (F1 Atlantic) não conseguiu melhor que o 11º lugar, apesar do apoio do público que se distribuía pelas margens do rio. Motivo suplementar de alegria para os portugueses foi o segundo lugar alcançado por Pedro Fortuna na corrida de F4, apenas ultrapassado pelo alemão Max Stilz.