Maria da Graça Ventura: Uma das raras e mais importante investigadora de estudos ibero-americanos, lança nova obra

Considerada a mais importante académica em Portugal na área dos estudos ibero-americanos, acaba de lançar Por este mar adentro com a chancela da editora Tinta da China. A propósito deste seu último trabalho e pelo vasto currículo académico que a investigadora algarvia representa para a cultura do país e da região, fomos ouvi-la como um Rosto do Algarve que continua a dar cartas na cultura ibero-atlântica e soubemos que já tem outro trabalho na calha

Maria da Graça Ventura, doutorada em Letras pela Universidade de Lisboa, começou a sua licenciatura em História no ano de 1975 e “não imaginava o mundo fascinante que se veio a abrir ao longo dos cinco anos do curso”, começa por dizer ao JA.

“Foram anos magníficos de vida académica, pois tive a felicidade de estudar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa durante um período marcado pela inovação pedagógica e pela historiografia dos Annales. A avaliação era feita com base em trabalhos individuais e de grupo sobre temas de história social, económica e cultural com base em fontes primárias e secundárias, em linha com a historiografia francesa (Georges Duby, Jacques le Goff, Jean Delumeau, Marc Bloch, Lucien Febvre)”.

A investigadora destaca ainda o papel importante que os seus professores tiveram na sua vida académica: “Os professores eram novos na faculdade, os velhos foram saneados pelas suas ligações à ditadura”.

No entanto, aqueles que mais contribuíram para o desenvolvimento do seu espírito crítico e para a sua paixão pela investigação foram os professores António Borges Coelho, Joaquim Barradas de Carvalho, Cláudio Torres e Luís Filipe Barreto.

