Grande Festa do Basquetebol celebrada por milhares de pessoas

A festa foi “grande e com emoções ao rubro” naquele que foi o primeiro dia da 14.ª Festa do Basquetebol, que teve lugar na Praça dos Pescadores, este fim de semana, dia 09 de abril. O evento decorre até à próxima quinta-feira, 14, em vários estádios do concelho, terminando as celebrações no Estádio Municipal de Albufeira.

Os mais de mil atletas e pessoal técnico chegaram à estação de Ferreiras e juntaram-se na Praça, onde foram recebidos pelo Executivo da Câmara Municipal e pela Federação Portuguesa de Basquetebol.

O presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, Manuel Fernandes, salientou que esta é uma competição importante para “muitos dos basquetebolistas do panorama nacional” e pediu a todos os atletas que mantivessem “um ambiente e uma atmosfera sã e respeitosa”, fomentando o fairplay entre todos.

Um dos momentos mais esperados pelos atletas era o regresso da mascote da Federação Portuguesa de Basquetebol, que está presente desde 2015 e que este ano trouxe consigo uma grande surpresa – a sua nova namorada Tiry. Os dois chegaram num veículo da Associação de Nadadores-Salvadores de Albufeira e apelaram ao entusiasmo das seleções.

Até à próxima quinta-feira, os jogos acontecem nos sete pavilhões desportivos do concelho. A disputa do campeonato íntegra jogadores de Sub14 (feminino e masculino) e Sub16 (masculino e feminino).

Até ao dia 12, das 09:00 às 21:00, os jogos estão reservados à competição. Já na quarta-feira, os atletas vão ter a oportunidade de visitar o espaço projetado para os novos quatro campos de basquetebol 3×3 do concelho, o ‘3×3 BasketArt’, em Vale Faro. Segue-se a entrega do cheque solidário, este ano, à Associação Alegria do Leste, num momento simbólico, em frente aos Paços do Concelho. O resto do dia será dedicado a um concurso de lançamentos e ao ‘Clinic FIBA 3×3’, seguido do Clinic de Juízes, ambos a decorrer no Pavilhão de Vale Pedras.

No último dia da competição, a manhã fica reservada à realização das quatro finais (Sub14 feminino e masculino e Sub16 feminino e masculino) e pelas 11:30 está agendada a Cerimónia de Encerramento no Estádio Municipal de Albufeira.