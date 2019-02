Grande Prémio Literário de Loulé tem inscrições abertas

APE/CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ – Vencedor recebe 12 mil euros

Até 1 de março, são admitidas a

concurso as obras publicadas no ano de 2018, no âmbito de mais uma edição do

Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários APE/Câmara Municipal de Loulé.

Instituído pela Autarquia louletana,

que patrocina esta iniciativa, e pela Associação Portuguesa de Escritores, destina-se

a galardoar anualmente uma obra em português, publicada em livro e em primeira

edição em Portugal, no ano anterior ao da sua entrega, nos domínios da crónica

e dos dispersos literários reunidos em volume.

Os candidatos deverão enviar cinco

exemplares do livro publicado para a sede da APE (R. de S. Domingos à Lapa, Nº

17 – 1200-832 Lisboa), destinados aos membros do júri (três) e à Biblioteca

Municipal de Loulé.

A entrega do Grande Prémio ao autor

galardoado ocorrerá numa cerimónia pública em Loulé, integrada nas comemorações

do Dia do Município, que este ano se assinala a 30 de maio.

Nesta edição, a organização aumentou

o valor do Grande Prémio, passando agora para 12 mil euros como estímulo à

participação num galardão que almeja ser, cada vez mais, uma referência no

panorama nacional.

Recorde-se que já venceram este

prémio José Tolentino Mendonça, com Que

coisa são as nuvens, em 2016, Rui Cardoso Martins, com Levante-se o Réu, em 2017, e Mário Cláudio, com A Alma Vagueante, em 2018.

O Grande Prémio de Crónica e

Dispersos Literários nasceu a partir do Memorando de Entendimento celebrado em

2014 entre a Câmara Municipal de Loulé e a Associação Portuguesa de Escritores,

com vista a promover a difusão da Literatura nacional e a da Língua e da Literatura

portuguesas, através de iniciativas realizadas no Concelho de Loulé.