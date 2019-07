Greve dos combustíveis: “Governo não pode tratar o Algarve como da última vez”, diz Cristóvão Norte

O deputado algarvio do PSD Cristóvão Norte afirma que o “Governo não pode tratar o Algarve como da última vez”, referindo-se à greve dos motoristas de combustíveis, marcada para o próximo dia 12 de agosto.

“Cometer o mesmo erro duas vezes seria imperdoável”, refere o parlamentar algarvio, que entende ser necessário que o Governo tome medidas preventivas para enfrentar a eventual greve do sindicatos dos trabalhadores dos transportes rodoviários, que pode colocar em causa o abastecimento dos combustíveis aos portugueses, com particular enfoque no Algarve.

Cristóvão Norte assinala que “a última paralisação coincidiu com o período de Páscoa, e as medidas que o Governo tomou não salvaguardaram a região que registava uma forte ocupação, tendo que servir cerca de um milhão de pessoas. As bombas no Algarve rapidamente esgotaram, o pânico instalou-se e, não fora se ter encontrado um princípio de acordo que afinal não era acordo nenhum, teria sido um episódio de repercussões gravíssimas para o Algarve. O Governo não tem perdão se cometer o mesmo erro duas vezes”, diz.

O deputado social-democrata relembra que, numa primeira fase, na Páscoa, “o Algarve ficou incompreensivelmente fora dos serviços mínimos”.

Por isso, Norte frisa que “no Algarve prevê-se que venham a estar 1, 3 milhões de pessoas, cerca de 900 mil deslocados, sendo que é necessário garantir o abastecimento de combustíveis ao aeroporto, hospitais da região, hotéis e outros negócios, num grau de exigência que não pode falhar nem ter erros”.

Assim, Cristóvão Norte apela a que o Governo estabeleça “um plano que tenha em atenção as particularidades do período, o nível e exigência do serviço a prestar, a garantia dos direitos básicos dos cidadãos contra imposições que os possam colocar em causa” e que esse levantamento seja feito com os municípios e com os responsáveis pelo turismo e saúde, “de modo a que seja salvaguardado e não perigue o abastecimento”.