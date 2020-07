Greve dos trabalhadores do CHUA com cerca de 100% de adesão

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A greve marcada para hoje dos trabalhadores dos Serviços de Utilização Comum do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) teve uma adesão “de praticamente quase 100%”, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve.

Esta elevada adesão levou ao encerramento de bares e refeitórios dos hospitais de Faro e Portimão, que estão a funcionar apenas com serviços mínimos, segundo o comunicado.

Esta manhã, os trabalhadores juntaram-se no hospital de Faro e seguiram pelas ruas da cidade até à Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS), onde entregaram uma moção aprovada no local.

O administrador do CHUA, Paulo Neves, conversou com os trabalhadores em greve e “assumiu o compromisso de fazer uma visita aos serviços” com o objetivo de “se inteirar dos problemas denunciados”.