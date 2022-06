Greve geral dos CTT marcada para sexta-feira

Os CTT informam que foi marcada pelos Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações e Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços, uma greve geral, no dia 17 de junho, sexta-feira, pelo que poderão, eventualmente, existir perturbações na normal distribuição de correio e encomendas.

“Os CTT prepararam, como habitualmente, um plano de contingência para minimizar eventuais impactos sentidos na operação. Este inclui a antecipação da distribuição para o feriado – véspera do dia da greve – bem como a mobilização de meios no sábado seguinte, quando tal se justifique para recuperar de eventuais atrasos”, pode ler-se no comunicado enviado pela empresa.

“Os CTT respeitam o direito à greve, previsto na Constituição da República portuguesa, um direito inalienável na forma de expressão dos colaboradores. Contudo, os CTT não podem deixar de estranhar e repudiar as datas escolhidas pelas organizações representativas dos trabalhadores para a sua realização, numa semana com um feriado – como já tinha acontecido em greves gerais anteriores”, lamentam.

“Assim, os CTT condenam e lamentam veementemente a greve convocada para o dia 17 de junho e repudiam as razões para a sua realização”, esclarecem na nota.

“As partes, encetaram como sempre o fazem todos anos, um processo negocial de concertação para chegarem a um acordo salarial. Nestas reuniões, esteve sempre presente o diálogo construtivo na tentativa de chegar a um acordo, não tendo, porém, sido possível chegar ao desejado entendimento. Não podem, assim, os CTT aceitar que digam ter havido falta de diálogo de negociação com os sindicatos, quando existiu um processo de negociação tendo em vista o acordo entre as partes”.

Os CTT informam que vão avançar com um aumento mínimo de 7,5 euros para os trabalhadores da empresa com os salários mensais mais baixos, no âmbito do Acordo de Empresa atualmente em vigor. Este aumento vai ser aplicado aos trabalhadores com remuneração base mensal compreendida entre 705,01 euros e 2.853,17 euros a 31 de dezembro de 2021.

Além disso, aos colaboradores que foram abrangidos pela evolução do Salário Mínimo Nacional aplicado a partir de 01 janeiro 2022, é assegurado um aumento mínimo de 7,5 euros, face à remuneração base mensal que auferiam à data de 31 dezembro 2021.