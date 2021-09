Grupo ambientalista internacional vai plantar mil árvores em Monchique

Um grupo de ambientalistas está a testar, em Portugal, um modelo de regeneração de ecossistemas para combater as alterações climáticas e planeia, nesse quadro, plantar 10 mil árvores em todo o País, mil das quais na zona florestal de Monchique, anunciou aquele grupo.

Em específico, a comunidade, integrada no movimento “Primal Gathering”, promove retiros criativos junto de proprietários com vista à recuperação de florestas, em ações que, “além de valorizarem recursos da terra, promovem o bem-estar mental”, enuncia o grupo, em nota de Imprensa.

Desde o início do projeto, em 2018, o grupo reuniu cerca de 4 mil pessoas em diferentes retiros para reflorestação e promoção da sustentabilidade ecológica.

Entre as ações mais significativas, contam-se, por exemplo, a restauração de uma floresta em Odemira, através da plantação de 400 árvores num único dia com a ajuda de 70 participantes; a construção de um jardim numa quinta em Sintra; ou a plantação de 800 árvores de fruto e vegetais, na mesma região.

Esta última iniciativa, em particular, permitiu gerar um retorno de mais de 500 euros com a venda local de frutas e hortícolas.

O próximo retiro da comunidade vai decorrer entre os dias 12 e 14 de novembro, em Monchique, e o objetivo passa por plantar mil árvores, em parceria com a Reflorestar Portugal (recorde-se que Monchique foi muito afetada pelos incêndios no mês de julho, sendo que, já em 2018, foram queimados mais de 27 mil hectares de floresta devido a fogos florestais na região).

A expectativa do grupo é que, durante os próximos 5 anos, sejam plantadas 10 mil árvores em diferentes zonas do país. “Cada árvore pode sequestrar até 22 quilos de Dióxido de Carbono por ano.

No espaço de cinco anos, estamos a falar de 220 mil quilos de CO2 sequestrados”, explica a fundadora do projeto, Nicole Bosky, numa alusão ao potencial que as atividades têm para mitigar os efeitos negativos das alterações climáticas.

