Grupo coral infantil de Loulé realizou concerto no Cine-Teatro Louletano

No dia 22 de setembro, o Grupo Coral Infantil de Loulé

protagonizou o concerto “Canções de Roda, Lenga Lengas e Outras que Tais”, no

Cine-Teatro Louletano, com a participação de Sérgio Godinho, Ana Bacalhau,

Vitorino, Jorge Benvinda, o pianista Filipe Raposo e dirigido pela maestria do

Professor Ricardo Silva.

Foram diversas as interpretações do cancioneiro e do património popular português, desde a “Oliveirinha da Serra”, “Tia Anica do Loulé”, “Machadinha”, “Erva cidreira” e as “As Pombinhas da Catrina”, juntando variadas gerações que recordaram memórias de tempos antigos.

Houve ainda composições de Samuel Úria, José Afonso, Deolinda, Vitorino e Sérgio Godinho, com o Grupo Coral Infantil. Com canções de roda, histórias e lenga lengas, cantores e os espetadores foram levados a fizer uma viagem no tempo à sua infância.

O presidente da autarquia, Vítor Aleixo, salientou a importância

destas “vivências quotidianas na nossa cidade com este nível e com o envolvimento

das novas gerações”.