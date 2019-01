Grupo de Amigos de Lagos debate ideias e projetos para 2019

O Grupo dos Amigos de Lagos leva a efeito o seu habitual encontro de início de ano para recolha de ideias e projetos a desenvolver por iniciativa privada, a fim de os poder candidatar a programas nacionais e comunitários. O encontro tem lugar já nesta quinta-feira, dia 3, pelas 17h00, na biblioteca municipal Júlio Dantas e, desta vez, pretende lançar também as bases para a eleição dos seus novos corpos sociais.

Ao reconhecer o importante papel que lhe cabe na construção de uma comunidade criativa, ativa e atrativa, a Câmara Municipal de Lagos cedeu recentemente um bem localizado espaço na Rua Cândido dos Reis, 90, frente ao cinema, para a sede do Grupo dos Amigos de Lagos. Embora sem instalações próprias até então, a associação criada a 27 de janeiro de 1993 tem promovido o estudo e o debate sobre assuntos de interesse sócio cultural e pretende criar, na sua sede, um gabinete de apoio à iniciativa local e um centro de promoção das atividades económicas de Lagos. No entanto, vinte e cinco anos volvidos e com novos desafios para servir a cidade e sua gente, o Grupo dos Amigos de Lagos necessita urgentemente de mais e novos sócios, que lhe garantam maior representatividade e, dentre eles, disponibilidade para ocupar os futuros cargos sociais e para dinamizar e beneficiar das várias secções previstas no seu plano de ação. Assim, nesta data, o grupo convida todos os amigos de Lagos – eleitos locais, funcionários públicos, empresários e trabalhadores privados, professores, alunos e demais interessados – a se inscreverem, fazendo chegar o seu pedido pelo modo que lhes for mais prático. A cota anual é de 10 euros e será paga posteriormente. Os pedidos de inscrição ou de mais informação poderão ser solicitados para: info@delagos.net.

Este Encontro de 5º Feira poderá proporcionar já um contacto com o Grupo e com novos projetos para Lagos.

JA