Grupo de pescadores de Huelva bloqueia trânsito na Ponte do Guadiana

Um grupo de cerca de 50 pescadores de diferentes pontos da costa oeste de Huelva bloqueou o trânsito nos dois sentidos da autoestrada A-49, entre as 06:30 e as 07:30 desta sexta-feira, na Ponte internacional do Guadiana, em Ayamonte. O preço dos combustíveis está origem do protesto.

Os manifestantes espanhóis incendiaram viaturas e pneus, dando origem a colunas de fumo negro e denso, o que anulou a visibilidade naquela via rápiada e impossibilitou a passagem de veículos entre Espanha e Portugal durante cerca de uma hora.

De acordo com a Lusa, o grupo quis manifestar-se contra aqueles que, na sequência da greve dos pescadores da província de Huelva, em protesto contra o preço elevado do gasóleo, foram a Portugal comprar peixe.

Pelas 07:30 a situação já estava resolvida, ainda que a intervenção das autoridades tenha aconteceu essencialmente do lado de lá da fronteira, que voltou a estar desbloqueada já esta manhã. Não há informação quanto a feridos ou estragos em na sequência do incêndio.

Segundo a subdelegada do Governo em Huelva, Manuela Parralo, estão neste momento a ser identificados os autores dos atos, com vista à aplicação de sanções.

A onda de protestos dos transportadores espanhóis dura desde o dia 14 de março e tem como objetivo contrariar a subida do preço dos combustíveis. Segundo a imprensa espanhola, há supermercados com falta de produtos nas prateleiras.

