Grupo Desportivo de Alcoutim dá cartas no Nacional de Fundo

Decorreu no passado fim-de-semana, dias 22 e 23 de maio, em Mirandela, o Nacional de Fundo 2021, no qual os atletas do Grupo Desportivo de Alcoutim estiveram presentes e obtiveram bons resultados, destacando-se Carmen Garrido, que revalida o título de campeã nacional em K1 pela terceira vez, e Joana Ramos, que conseguiu o 2º lugar, tonando-se novamente vice-campeã nacional em K1 juniores, anunciou a autarquia municipal de Alcoutim.

O Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, saúda o Grupo Desportivo de Alcoutim, o treinador e os atletas alcoutenejos pelas conquistas alcançadas e menciona a importância da mesma no reforço da imagem do concelho com potencial desportivo, onde o desporto dispõe de infraestruturas e vários programas de apoio que estimulam a prática individual e muito em especial o associativismo desportivo.

