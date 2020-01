Grupo espanhol HIP estreia-se em Portugal ao comprar Lake Resort de Vilamoura

O hotel de cinco estrelas The Lake Spa Resort, em Vilamoura, no Algarve, foi comprado pelo grupo espanhol Hotel Investment Partners (HIP), operação que representa a primeira aquisição do grupo em Portugal.

Em comunicado, o grupo adiantou que a aquisição “implica investimento adicional na transformação do hotel” de cinco estrelas, com 192 quartos e acesso direto à praia da Falésia, assim como um lago artificial, três restaurantes e dois bares.

Sem avançar o valor do investimento, a mesma fonte acrescentou que a HIP “irá alterar a marca e o operador do hotel, decisões que estão ainda por definir dentro do ecossistema de parcerias da empresa”.

Citado na nota, o administrador da HIP Alejandro Hernández Puértolas afirmou que Portugal “sempre esteve” entre os mercados-alvo do grupo, “dado o seu clima, gastronomia, infraestruturas, cultura e paisagem”, fatores que fazem do país “um dos melhores destinos de férias” da Europa.

“Estamos muito satisfeitos com esta primeira aquisição em Portugal, e especificamente no Algarve, um ambiente privilegiado pela sua conectividade e pela longa duração da época alta, que chega a durar doze meses por ano”, referiu.

Segundo aquele responsável, o posicionamento do mercado que procura o Algarve é “perfeito para a introdução de marcas internacionais de prestígio”, que se mostrou convencido de que o modelo de negócios do grupo “funcionará tão bem quanto funciona em Espanha”.

O hotel, localizado no distrito de Faro, era até agora gerido pelo operador Blue & Green da Oxy Capital, representando a segunda operação internacional da HIP depois da entrada na Grécia em setembro, país onde o grupo adquiriu cinco hotéis.

Segundo a mesma fonte, a operação está ainda pendente da aprovação pelas autoridades portuguesas da concorrência.

A HIP é um dos principais investidores do sul da Europa em hotéis de férias, com um portfólio de 63 hotéis, na sua maioria de quatro e cinco estrelas.

Os hotéis são operados por redes como Melia, Barceló, AMResorts ou Marriott, através de contratos de gestão, sendo as suas unidades hoteleiras localizadas maioritariamente em frente ao mar.

A empresa, fundada em 2015 sob a égide do Banco Sabadell, foi adquirida em 2017 pelo Blackstone Group. Um ano depois, o grupo comprou a Hispania.