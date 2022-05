Grupo HPA abre nova clínica no Algarve

As portas da Clínica São Gonçalo de Lagos, na Rua Dom Vasco da Gama (Ed. Panorama), a mais recente unidade do Grupo HPA Saúde, abriram-se esta semana, no dia 26 de abril.

Após ter renunciado voluntariamente a sua continuidade no Hospital São Gonçalo de Lagos, o Grupo HPA anuncia que pretende continuar ligado à saúde dos lacobrigenses, não só com a nova unidade que agora anuncia, mas também com mais um novo espaço que será inaugurando durante o verão na Urbanização Industrial da Marateca: a Clínica Particular de Lagos.

Segundo um comunicado do Grupo, “a mudança de instalações em nada afetará a estrutura, pois manteremos a mesma disponibilidade de serviços e a mesma qualidade de cuidados”.

A Clínica Particular de São Gonçalo iniciará com consultas programadas e urgentes, colheita de análises clínicas, exames e serviço de enfermagem. Os restantes serviços, nomeadamente Imagiologia, Medicina Dentária e Medicina Física e Reabilitação continuarão, por enquanto, a realizar-se no Hospital São Gonçalo de Lagos.

Tanto a Clínica Particular de São Gonçalo quanto a futura Clínica Particular de Lagos irão funcionar de forma articulada entre si, “recebendo todo o suporte necessário por parte do Hospital Particular de Alvor”, a unidade mãe do Grupo HPA Saúde que funciona diariamente durante 24 horas.