Grupo HPA estabelece parceria com a Taviclínica

O Grupo HPA Saúde estabeleceu, recentemente, de forma oficial, uma parceria com a Taviclínica Médica, em Tavira, que visa estreitar uma relação entre as duas instituições.

“A Taviclínica já há muitos anos que integra a rede de parceiros do Grupo HPA Saúde, mas agora ambas as partes concordaram em determinar de um modo mais formal esta relação, que ao longo dos anos se tem fortalecido”, refere o gabinete de comunicação do Hospital Particular do Algarve.

O acordo de colaboração visa que o Grupo HPA proporcione, à Taviclínica, uma maior oferta de especialidades e serviços mais ajustados às necessidades da população de Tavira, nomeadamente disponibilizando os recursos hospitalares, abrangentes e diferenciados que o Grupo possui no Algarve.

“Acreditamos que estas parcerias proporcionam cuidados de maior proximidade,cuidados mais seguros, sobretudo a estas populações que vivem mais afastadas dos grandes centros urbanos e, com isso promovemos mais e melhor saúde. Além dos pacientes da Taviclínica passarem a ter um acesso mais eficiente e célere aos nossos hospitais, podem fazê-lo diariamente, 24 horas por dia, através dos nossos serviços de atendimento urgente”.

O protocolo de colaboração foi assinado por Jean Pierre Rancher, enquanto sócio-gerente da Taviclínica, e por João Bacalhau, presidente do Conselho de Administração do Grupo HPA Saúde.