Grupo IGH escolhe Algarve para investir em hotéis Vignette Collection

A IHG Hotels & Resorts, um dos principais grupos hoteleiros no mundo, anunciou que em parceria com a JJW Hotels & Resorts, escolheu Portugal para investir na marca de hotéis Vignette Collection e numa unidade no Algarve.

Em associação com o grupo proprietário JJW Hotels & Resorts (JJW), as novas aquisições em Portugal e na Áustria refletem “a forte ambição dos proprietários” do grupo em investir na marca Vignette Collection, lançada há menos de quatro meses, esclarece a IHG em comunicado, adiantando que em carteira tem o Penina Resort & Golf e o Portugal Dona Filipa Hotel no Algarve.

Além disso, o acordo entre a IHG e a JJW inclui, também, uma nova propriedade para a marca de hotéis da IHG, o Park partment, com vista sobre o Oceano Atlântico, no Algarve, com 61 apartamentos.

As duas unidades hoteleiras e o voco Algarve serão inauguradas em 2022.

Quanto à Áustria, o Grand Hotel Wien, situado a poucos minutos da Ópera Estatal de Viena, que será igualmente remodelado, terá 205 quartos e abrirá aos hóspedes como parte da coleção Vignette no próximo ano.

Apostando em localizações de “elevada procura”, tanto em centros urbanos como em destinos de ‘resort’, a marca “aposta em unidades hoteleiras independentes” para acrescer à coleção Luxury & Lifestyle do grupo, num estilo que combina “a identidade distinta de cada unidade com a reputação à escala global e a experiência” da IHG, lê-se no comunicado.

A introdução da Vignette Collection segue o “lançamento bem-sucedido” dos hotéis voco – uma das suas marcas de fácil conversão – de forma a enquadrar o seu trabalho com a JJW para a construção da presença da voco na “popular região do Algarve”, adianta.

Os dois primeiros hotéis com assinatura da marca Vignette Collection são o Hotel Aquatique em Pattaya, na Tailândia, e o Hotel X Brisbane Fortitude Valley na Austrália, que abriu as portas há poucos dias.

Nos próximos 10 anos, espera-se que a IHG atinja mais de 100 hotéis da marca Vignette Collection, cumprindo a ambição de se tornar a “marca de referência” neste segmento, lê-se no comunicado.

A sénior vice-president e managing director para a Europa, Karin Sheppard, considerou que a parceria completa “o portfólio ‘luxury & lifestyle’ existente na Europa, sendo que estas propriedades irão atender “às necessidades dos viajantes” que procuram uma “experiência de estadia de luxo”, enquanto mantêm o “charme e a individualidade” autênticos de cada hotel.

Já Mohsen MBI Al Jaber, vice-presidente da JJW Hotels & Resorts, entende que “estas propriedades únicas e o acréscimo de um novo hotel voco, preparam-se para oferecer os mais elevados padrões de excelência, mantendo a sua própria identidade distinta”.

“Temos, também, o prazer de utilizar o processo de conversão simplificado da IHG para as marcas de hotéis Vignette Collection e voco. Esperamos uma parceria de sucesso com o IHG para dar vida a essas propriedades em toda a Europa”, salientou o gestor.

PUB