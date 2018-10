Grupo Os Mosqueteiros oferece 500 equipamentos aos Bombeiros

O Grupo Os Mosqueteiros, que detém em Portugal as insígnias Intermarché, Bricomarché e Roady, acaba de entregar 500 equipamentos de proteção individual de combate a incêndios florestais a corporações de bombeiros de norte a sul do país, fruto do valor angariado através do livro “Pafi e o incêndio no Parque de merendas”.

O livro infantil resultou de uma parceria entre a Liga dos Bombeiros Portugueses e o Grupo Os Mosqueteiros, tendo estado à venda de 1 de junho até ao final de agosto nas 319 lojas do Grupo. O projeto teve como objetivo sensibilizar e envolver os mais novos na preservação da floresta, prevenção dos incêndios e, em simultâneo, ajudar a angariar fundos para a compra de equipamentos de proteção individual de combate a incêndios florestais. A campanha solidária contou com o apoio de Isabel Silva que, enquanto embaixadora da iniciativa, contribuiu para a divulgação do livro.

“Os Bombeiros representam um pilar fundamental no apoio às comunidades onde estamos inseridos. Ao desenvolvermos um projeto que tem como objetivo angariar fundos para que estes heróis trabalhem de forma mais segura, estamos a retribuir um pouco do que estes profissionais fazem por nós”, explica João Magalhães, administrador do grupo Os Mosqueteiros.

“Com o livro ‘Pafi e o incêndio no parque de merendas’ esperamos ir além da angariação de fundos, queremos também contribuir para a mudança de mentalidades, para a sensibilização do público para a importância da preservação da floresta e para promoção de comportamentos cívicos, que vão ao encontro proteção da floresta.”, acrescenta.

Os equipamentos de proteção individual doados são constituídos por bota florestal, luvas, cogula, fato de proteção florestal (Calças e Dólman), capacete e ‘sweatshirt’. Segundo Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses “o equipamento pode fazer a diferença entre a vida e a morte. A renovação destes equipamentos representa um apoio fundamental para a segurança dos nossos Bombeiros.”

Este projecto enquadra-se no âmbito do apoio aos bombeiros que o Grupo Os Mosqueteiros desenvolve desde 2005, sendo que desde 2014 que o Grupo apoia a Liga dos Bombeiros Portugueses na renovação dos equipamentos. No total esta campanha já permitiu oferecer perto de 3.500 equipamentos de proteção individual de combate a incêndios florestais. Para além desta campanha anual de angariação de fundos importa referir que as lojas do Grupo Os Mosqueteiros têm uma política ativa de suporte à comunidade local, apoiando durante todo o ano, as corporações das regiões onde as lojas estão implantadas.

