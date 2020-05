Grupo Pestana reabre três hotéis no Algarve e Pousada de Sagres

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os hotéis algarvios Pestana Viking, Pestana Alvor South Beach e Pestana D. João Villas estão entre as unidades do Grupo Pestana que começam a ser reativadas a partir de 5 de junho, anunciou hoje aquele grupo empresarial.

Entre as unidades hoteleiras a abrir naquela data contam-se um hotel na capital e algumas Pousadas de Portugal.

A reabertura é assinalada por uma campanha de agradecimento aos profissionais de saúde que têm estado na linha da frente a combater a pandemia, anunciou hoje aquele grupo.

Além das três unidades no Algarve, nesta primeira fase abre, na região de Lisboa, o Pestana Cascais e as Pousadas de Portugal retomam a atividade com as unidades de Viana do Castelo, Ria de Aveiro, Alcácer do Sal, Sagres, Valença e Bragança. O Pestana Tróia Eco-Resort está já disponível, bem como os campos de golfe do Grupo e, na Madeira, o Casino da Madeira está igualmente pronto a reiniciar atividade, em junho.

Em linha com as orientações das autoridades de saúde, o Pestana Hotel Group implementou um protocolo interno de procedimentos com o objetivo de oferecer as melhores condições de segurança e higiene a hóspedes e colaboradores.

Algumas das medidas adotadas incluem a criação de circuitos de circulação, devidamente identificados, tendo em vista o distanciamento social; novas funcionalidades da app, permitindo menor contato pessoal e disponibilização de novos serviços neste canal e colocação de acrílicos de proteção nas receções. Foram reforçados os procedimentos e frequência da limpeza e higienização, quer dos espaços de alta frequência e de acesso comum (piscinas, elevadores e outros), quer dos quartos (sem a presença dos hóspedes durante o período de ocupação). Os colaboradores estão devidamente equipados com materiais de proteção individual (máscaras, viseiras, protetores de sapatos, luvas, álcool-gel) e, aos hóspedes, são lembradas as recomendações de distanciamento social e etiqueta respiratória da Direção-Geral da Saúde. Os restaurantes funcionam por marcação, estando também disponíveis serviços de Take-away e Room Service.

Nas Pousadas de Portugal que são, também, a maior rede nacional de restaurantes de comida tradicional portuguesa e apesar das adaptações necessárias, toda a autenticidade continua a ser garantida, mantendo-se em cada Pousada aquilo que é mais típico da região, privilegiando-se produtos e produtores locais.

Para famílias, grupos de amigos ou um evento especial, há ainda a possibilidade de alugar, em exclusivo, todo o espaço de uma Pousada de Portugal, podendo usufruir de um Castelo, um Palácio, um Mosteiro ou um Convento em privado e em maior segurança.