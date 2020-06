Grupo Solverde reabriu hotéis com todas as tarifas reembolsáveis a 100%

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Grupo Solverde anunciou que já reabriu todas as suas unidades – incluindo o Hotel Algarve Casino, na Praia da Rocha – e com todas as suas tarifas 100% reembolsáveis, até 48 horas antes da chegada, para reservas efetuadas a partir de 9 de Junho. O Grupo pretende proporcionar ao cliente total segurança e flexibilidade para planear as suas férias e reservas a médio e longo prazo.

Os hotéis do Grupo – o Hotel Apartamento Solverde (Espinho), o Hotel Solverde Spa & Wellness Center (Vila Nova de Gaia), o Hotel Casino Chaves e o Hotel Algarve Casino (Praia da Rocha) já estão abertos com o serviço e a hospitalidade que sempre os caracterizaram. O Hotel Algarve Casino arranca com uma promoção até 15 de julho, com a oferta aos seus hóspedes, do toldo e de duas espreguiçadeiras na praia. Além de piscinas com água salgada aquecida, este elegante Hotel goza de fantásticas vistas sobre a Praia da Rocha, a qual acaba de receber a bandeira “Praia Acessível para todos – Praia para todos”.

Inseridas em ambientes tranquilos e acolhedores, de Norte a Sul do país, todas as unidades do Grupo contam já com a Certificação “Clean & Safe” do Turismo de Portugal. Todos os hotéis Solverde possuem amplos jardins ou estão situados junto ao Mar, proporcionando todo o recato e segurança exigida pelas autoridades de saúde para umas férias inesquecíveis e seguras em família.