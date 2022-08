Guadiana Music Fest traz Álvaro de Luna à zona ribeirinha

Vila Real de Santo António vai ser palco do festival de verão Guadiana Music Fest, que traz à cidade o espanhol Álvaro de Luna, entre os dias 14 e 17 de agosto.

O artista espanhol, autor do sucesso “Juramento Eterno de Sal”, sobe ao palco do festival da zona ribeirinha de Vila Real de Santo António no dia 17 de agosto, na mesma noite que Murta, a partir das 22:00.

O primeiro dia, 14 de agosto, conta com as atuações de DJ Abdo, Domingues, Mayara Azevedo e as escolas de dança do Conservatório Regional de Vila Real de Santo António, Academia de Ballet Contemporâneo, Splash Dance Crew e Companhia de Dança Idade de Ouro.

O dia seguinte tem na sua programação os espetáculos dos DJs Pedro Cazanova, Barata e Flip D’Palm.

A 16 de agosto está confirmada a atuação de Julinho KSD e DJ Gemma.

Os bilhetes diários e o passe de quatro dias estão disponíveis para compra na Ticketline.