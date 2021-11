Guarda Civil detém agressores de jovem de Monte Gordo em coma

Uma equipa de agentes da polícia judicial de Ayamonte, apoiada por membros da guarda civil desta cidade, procedeu esta tarde à detenção de três pessoas por um crime de tentativa de homicídio.

Os detidos, terão participado na agressão brutal de um jovem português de 25 anos, por volta das 06:50 de domingo, 14 de novembro, à saída de um bar, no polígono industrial de Ayamonte. A vítima esta desde então em coma, lutando pela vida.

Segundo avançou o Huelva Información, as investigações que culminaram na detenção dos 3 indivíduos, foram realizadas no âmbito da Operação Sakin, que se iniciou assim que as autoridades tomaram conhecimento da agressão.

Na manhã de domingo, várias pessoas envolveram-se numa luta com armas brancas e vários objetos blunt, o que resultou na agressão brutal do jovem português. Na sequência dos ferimentos a vítima foi transportado para o Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, tendo sido transferida para a unidade de terapia intensiva (UTI) com prognóstico reservado devido ao grave trauma cranioencefálico.

A Polícia Judiciária da Guarda Civil abriu então uma investigação e identificou os participantes na luta, com base em testemunhas oculares.

As autoridades tiveram conhecimento que vários autores do crime estariam preparando uma mudança de domicílio com a intenção de evitar a ação policial. Os agentes prosseguiram à detenção dos indivíduos, numa urbanização de Ayamonte, quando vários participantes da agressão, se preparavam para mudar de domicilio. Dentro do veículo dos supostos agressores foram encontrados objetos pessoais da vítima.

A operação continua aberta e não se descartam mais detenções.

A vítima é residente na freguesia de Monte Gordo e segundo familiares foi apunhalado na cabeça além de ter recebido golpes repetidos com ferros, na cara e na cabeça.

As mesmas fontes adiantam que é um rapaz muito sério, e que de acordo com os médicos “ele precisa de um milagre para sobreviver”.

Polígono Industrial de Ayamonte

PUB