Guerra é guerra

Na perspectiva do observador, trinta e tal dias de guerra já me fizeram passar para a fase seguinte. A fase em que as toneladas de imagens opiniões, verdades e mentiras, que diariamente nos apresentam, me puseram em estado semi-catatónico/vegetativo e com um grau de insensibilidade em relação ao terror que, às vezes, tenho que me beliscar só para saber se continuo vivo. Podem dizer, não precisa de estar assim, pode sempre ver o programa da Júlia Pinheiro ou o biguibroda, mas parece que fico com a consciência pesada sabendo que há portugueses que vão à Polónia, de carro, buscar família e amigos e depois aparecem na televisão, como se tivessem estado num cenário de guerra. No momento em que escrevo estas breves palavras e só para desenjoar, assisti ao sorteio do mundial de futebol. Portugal calhou no grupo da Coreia do Sul e do Uruguai, que há anos nos passaram a perna. O santo Santos lá apareceu com uma daquelas declarações que hão-de ser escrutinadas ao milímetro, sobre estarmos num caso do “copo meio cheio, meio vazio” que pessoalmente – como gostamos de dizer – me escapa. Tirando as palavras de Santos tivemos Nuno Melo a chegar ao congresso do CDS (a propósito, tanta cobertura mediática para um partido que não tem representação parlamentar cheira-me a frete) numa Renault 4L e perguntamos: porque não chegou ele numa trotinete? Ah, não existem trotinetes vintage.

Pois a única coisa que me ficou dos últimos tempos foi a bofetada de Will Smith a Chris Rock por ocasião da entrega dos Óscares. A minha opinião sobre o caso não se afasta muito do que tem sido o normal. O tipo foi parvo, mas sobre o caso tenho alinhado algumas pequenas questões: já igualaram a violência do acto de Smith, com o a violência de Putin e da Rússia, mas, convenhamos é a mesma coisa que comparar uma certa zona do cu com a feira de Castro. Tenho a ideia que a principal contribuição que as redes sociais tiveram para a nossa civilização foi a capacidade de igualar qualquer coisa com outra coisa qualquer. E nomear então não se fala; fazes barulho em casa és um nazi. Estás contra o presidente do Benfica és um fascista. A comida de uma cantina de escola não é a de um restaurante de primeira, e as crianças almoçam pior do que se comia em Auschwitz. Se com isto não se ensandeceu, não sei o que lhes diga. Toda a gente está cheia de certezas e indignação, mas a bofetada lembrou-me que ainda bem que um preto deu uma chapada noutro. Se fosse um branco num preto era racismo. Um preto num branco, estava a merecê-las. Igualmente para um preto/branco, esbofeteado por uma mulher. Uma mulher noutra, era amor e não vamos mais além em questões de género. O que me ficou no final devo a outrem, num texto que li algures e que dizia mais ou menos o seguinte: como é que um homem (Smith) que está a rir da piada dita sobre a mulher pode, no momento seguinte, levantar-se e dar uma chapada a quem a disse?

Fernando Proença