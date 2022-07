O futebolista Gonçalo Rodrigues, mais conhecido por Guga e natural de Vila Real de Santo António, venceu o prémio de melhor jogador da época na II Liga.

O médio do Rio Ave de 24 anos contribuiu para o clube sagrar-se campeão do segundo escalão e subir diretamente à I Liga com dois golos e cinco assistências.

Guga foi formado no Benfica e já passou por clubes como o Panetolikos e Famalicão, estando no Rio Ave desde meio da época de 2020/2021.