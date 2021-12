Guia Algarve é o novo cicerone de Natal na região

A magia do Natal já chegou ao Algarve e o Guia Algarve apresenta um conjunto de atividades para que quem visita e reside na região possa celebrar esta época festiva ao ar livre e também entre portas, anunciou o Turismo do Algarve.

Segundo a entidade, a programação do mês de dezembro oferece propostas para todos os gostos e idades. Para quem já está à procura de presentes de Natal, pode escolher o comércio tradicional, optando pelas dezenas de feiras e mercados que vão percorrer os vários concelhos do Algarve. Entre eles, destaca-se o Mercadinho de Natal de Portimão (de 01 a 23), inspirado nos mercados de Natal de rua do Norte da Europa, onde não faltará animação para quem o visitar. Também Vale do Lobo (dia 04), Loulé (04), Cacela Velha (05), São Brás de Alportel (05) e Vila Vita Parc (18 e 19) realizam mercadinhos de Natal com várias sugestões de presentes – como o artesanato e produtos agroalimentares regionais – e com muita animação, que prometem envolver as ruas no espírito natalício.

Albufeira, Moncarapacho, Quarteira, Silves recebem a Orquestra Clássica do Sul que, entre 17 e 22, realiza o Ciclo de Concertos de Natal. Em Lagos, o Centro Cultural recebe no dia 04 a Orquestra Ligeira de Lagos, que interpretará É a Magia do Natal, com um repertório de diversas melodias que nos relembram que a magia do Natal é a música.

A 22 de dezembro, pelas 21h30, Diogo Piçarra sobe ao palco do Teatro das Figuras, em Faro, para apresentar Vem Cantar Comigo, uma tour que marca a primeira vez a solo do cantor e que tem como particularidade um momento de duetos com um artista da região. A atuação é marcada também pela forma como Diogo Piçarra trabalha instrumentos e formas – como nunca antes visto –, acompanhado de um cenário surpreendente.

E porque rir é o melhor remédio, Albufeira é novamente palco do Solrir – Festival de Humor, onde, durante quatro noites (29 e 30 de dezembro e 01 e 02 de janeiro), oito humoristas apostam em sair de 2021 e entrar em 2022 de uma única forma: às gargalhadas. Herman José, Nilton, Marco Horácio, Fernando Rocha, Ana Bola, David Cristina, Serafim e Aldo Lima são os oito convocados para uma noite de comédia no Palácio de Congressos do Algarve, na Herdade dos Salgados.

No último mês do ano, a Galeria Municipal João Bailote, em Albufeira, recebe a exposição Santons, de Ragnhild Olsen. Em exibição até ao dia 07 de janeiro, esta exposição recupera uma antiga tradição de Natal da Provença, no sul de França, ao trazer santons (ou, melhor, bonecas de argila) feitas à mão, e que medem entre 25 a 30 cm, totalmente trajadas a rigor e assinadas por diferentes artistas. Professor, padeiro, médico, enólogo e até a natividade são algumas das profissões e épocas que estas bonecas de argila personificam.

A prestigiada companhia de Moscovo Russian Classical Ballet, dirigida pela famosa bailarina Evgeniya Bespalova, regressa a Portugal e faz paragem em Lagoa, a 12 de dezembro, no Auditório Municipal Carlos do Carmo para apresentar a nova produção da obra-prima do bailado clássico A Bela Adormecida, uma narrativa que desperta o encanto dos contos de fadas.

Finalmente, nos dias 04 e 05 de dezembro realiza-se, em diversas localidades, a primeira edição da Taça dos Campeões de Ralis Regionais – Claudino Romeiro. Promovida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e pelo Clube Automóvel do Algarve, esta iniciativa tem como palco as classificativas em asfalto do Rallye Casinos do Algarve 2021, uma prova que reúne os melhores classificados nos sete grupos comuns aos campeonatos regionais de ralis portugueses (Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira).

Estes e outros eventos estão reunidos no guia mensal de eventos editado pela Região de Turismo do Algarve, uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.

