Guia da RTA propõe agosto cheio de eventos… mesmo com pandemia

A edição de agosto do Guia Algarve já está disponível e traz um conjunto de sugestões apelativas para os residentes e turistas que passam férias na região, anunciou a Região de Turismo do Algarve (RTA).

O programa contempla mais de 60 eventos de caráter musical, peças de teatro e iniciativas culturais e desportivas que, diz a RTA, “prometem animar e trazer boa disposição à região”.

Em agosto, o maior destaque vai para o Sardinha em Concertos, que se realiza entre os dias 4 e 8, uma iniciativa criada pela Câmara Municipal de Portimão para manter vivo o espírito vivenciado no Festival da Sardinha, evento que tradicionalmente decorria por esta altura na região. Será possível assistir a concertos com artistas de renome nacional, tais como o grupo Resistência (dia 04), Toy (dia 05), João Pedro Pais (dia 06), Gisela João (dia 07) e Miguel Araújo (dia 08), que vão subir ao palco sempre às 21h00, na zona ribeirinha de Portimão.

Também Lagos será palco de vários concertos, estando previsto receber a artista Blaya no emblemático Jardim da Constituição (dia 29, às 21h30), para um espetáculo que pretende assinalar de forma simbólica o Banho 29, uma tradição de caráter popular muito conhecida no concelho.

O teatro é outra área de referência que tem vindo a preencher as noites de verão algarvias. No âmbito do Programa Garantir Cultura surge o Figuras à Rampa, uma iniciativa que assinala a retoma da atividade cultural na região e que oferece uma vasta programação durante o mês de agosto: The Legendary Tigerman + The Mirandas (dia 06), Banda do Filme “Variações”+ Galopim (dia 13), Neev + Infante (dia 20) e Capitão Fausto + Catalina (dia 27), com início marcado para as 21h30, na rampa do Teatro das Figuras, em Faro.

De acordo com a RTA, existem ainda outras opções para quem gosta da arte humorística, como o HUMOR.PTM – Festival de Comédia de Portimão 2021, que apresenta um cartaz eclético, com grandes nomes da comédia nacional, a realizar no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão (nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28, às 21h00). Um conjunto de espetáculos que promete fazer soltar muitas gargalhadas a miúdos e graúdos.

À semelhança de anos anteriores, será também possível assistir a espetáculos direcionados para o teatro e animação de rua espalhados por distintas localidades de Vila do Bispo (Burgau, Budens, Salema e Barão de São Miguel). O ESTAR- Encontros de Teatro e Animações de Rua, que realiza no fim de semana prolongado de 18 a 21, é um evento cultural que reúne áreas como marionetas, conta contos, clown, teatro de objetos, teatro cómico e ainda, café-concertos.

No mês de agosto há ainda espaço para visitar várias exposições. Em Albufeira, está patente a Exposição de Pintura a Aguarelas “Dias de Verão” de Luís Castro Lopo, na galeria de arte Pintor Samora Barros (de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, entre 02 e 30 de agosto). Ainda neste concelho, poderá visitar-se a Exposição “Vale dos Dinossauros”, no Parque do Ribeiro, até ao dia 22 de agosto, uma exposição que reúne um conjunto de catorze dinossauros do período Triássico ao Cretáceo que estarão a andar livremente por este espaço verde, interagindo com os visitantes e proporcionando momentos de diversão aos mais novos.

No desporto motorizado, o circuito do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe, mais uma vez, duas rondas do Campeonato Nacional de Velocidade, integradas no CNV Ronda II, uma competição que promete muita ação em pista durante dois dias (14 e 15 de agosto). Poderá ainda deslocar-se a este espaço para assistir ao Troféu C1, uma prova de resistência com duração de doze horas, onde os Citroën C1 testam os seus limites, a realizar no dia 21.

