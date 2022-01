Guia para aproveitar os saldos sem comprometer o orçamento

Para o ajudar a aproveitar ao máximo a época de descontos sem comprometer o seu orçamento, deixamos-lhe oito passos que o ajudarão a agir perante as “tentações” e a evitar as compras por impulso.

A época de saldos é um dos momentos mais esperados por vários consumidores e, de facto, pode ser uma excelente oportunidade para conseguir adquirir aquele produto pelo qual tanto anseia a preços mais baixos e com isso, conseguir economizar.

Contudo, numa época em que somos diariamente aliciados por grandes descontos, é importante termos em conta que ceder a esses impulsos pode muitas das vezes comprometer o nosso orçamento para o resto do mês, sendo por isso essencial fazer um planeamento antes de se deixar levar pelo encanto das etiquetas vermelhas.

1. Defina um orçamento máximo

Esta é provavelmente a regra mais importante a ter em conta antes de se aventurar numa ida ao centro comercial. Nesta altura, as tentações são muitas e, se não estipular um limite, poderá acabar por gastar muito mais do que aquilo que previa inicialmente.

2. Faça uma lista do que precisa

Precisa mesmo daquele artigo ou o desconto está a falar mais alto? Em caso de dúvida, não compre. No entanto, o melhor será mesmo fazer uma limpeza geral aos seus armários para perceber quais são as peças que realmente necessita e focar-se somente nisso.

3. Compare preços

Durante estes meses, são poucas as lojas que não aderem à época de saldos, mas isso não quer dizer que os descontos sejam iguais entre elas. Por isso, se estiver mesmo interessado num determinado produto, deve pesquisar o seu preço em diferentes sites e lojas físicas, de forma a ter a certeza que o adquire com o máximo de desconto possível.

4. Tenha atenção aos “falsos” descontos

Em algumas situações as lojas inflacionam o preço dos artigos, aumentando-o gradualmente meses antes para depois poderem apresentar uma suposta “promoção”. Para conseguir “fugir” a este esquema, aconselhamos a que vá estando a par do preço dos artigos que tem interesse nos sites ou nas lojas algum tempo antes desta época.

5. Opte pelo pagamento em dinheiro

O orçamento que tem disponível será sempre o mesmo, mas ao privilegiar o pagamento das compras com dinheiro, consegue ter uma noção mais real do montante que está a gastar, ajuda-o também a não ultrapassar o orçamento que definiu.

6. Utilize aplicações de gestão financeira

Existem várias aplicações que o ajudam a gerir as suas despesas diárias e a organizar melhor as suas finanças mensais. Se já aderiu a estas plataformas, não se esqueça de acrescentar o valor que pretende gastar nesta época de saldos, e caso ainda não o tenha feito, esta pode ser uma boa oportunidade para experimentar.

7. Conheça os seus direitos de devolução

No meio da confusão pode dar-se o caso de comprar uma peça com defeito sem dar por isso. Se isso lhe acontecer, não se preocupe, uma vez que é possível fazer a sua devolução se o defeito não estiver anunciado na peça. O mesmo pode ser feito se tiver comprado um artigo pela internet e a encomenda recebida não vier de acordo com as suas expetativas.

8. Fatura sempre com número de contribuinte

Por fim, mas não menos importante, ainda é possível poupar durante o pagamento. Para isso, basta pedir todas as suas faturas com número de contribuinte para poder utilizá-las mais tarde quando estiver a fazer o seu IRS.