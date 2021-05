Guias Intérpretes do Algarve pedem e conseguem formação em geologia

A Agigarve (Associação de Guias Intérpretes do Algarve) desafiou e o Centro Ciência Viva de Lagos respondeu ao repto de promover duas ações de formação sobre a Geologia do Algarve, não só para estes profissionais, mas igualmente para outros profissionais do resto do País.

No dia 27 de Maio, 5ª feira, a primeira ação de formação sobre a Geodiversidade do Algarve será ministrada on line pelo Diretor do Centro Ciência Viva de Lagos, Luís Azevedo Rodrigues. “Já temos mais de 50 inscrições de nossos colegas, metade do Algarve, metade do resto do País, o que revela um grande interesse por parte do Guias Intérpretes noutras áreas do Algarve, neste caso do Património Natural”, diz Cristina Marreiros, a Presidente da Agigarve e a principal impulsionadora destas ações de formação.

“Temos promovido várias ações de formação para os nossos colegas não só porque temos estados “parados”, mas sobretudo para dará a conhecer outras áreas do conhecimento que permitam diversificar e valorizar as experiências turísticas no Algarve”, acrescenta Cristina Marreiros.

Para o mês de Junho, os Guias Intérpretes algarvios e do resto do país terão uma segunda formação focalizada na cidades de Lagos, Fara e Tavira também igualmente sobre estas questões, desta feita sobre a Geologia e Paleontologia Urbana.

“As cidades foram e são grandes consumidoras de recursos geológicos. Igrejas, monumentos, edifícios e equipamentos urbanos são, assim, locais privilegiados para a divulgação das Geociências, promovendo a literacia científica, no que se designa de Geologia e Paleontologia Urbanas. Desta forma, promove-se e valoriza-se o património histórico destas cidades ao mesmo tempo que fornecemos ao Guias Intérpretes informação geológica e paleontológica que permitirá a estes profissionais enriquecer as experiências turísticas que os visitantes nacionais e estrangeiros têm no e sobre o Algarve”, explica Luís Azevedo Rodrigues, Diretor do Centro Ciência Viva de Lagos.

“O Ciência Viva de Lagos, por intermédio destas ações gratuitas, cumpre assim dois dos seus objetivos e missões: promover a cultura científica, por um lado, e ser relevante para os profissionais da maior atividade económica no Algarve – o turismo.”, complementa o Diretor do Centro.

