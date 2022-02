Há 8480 casos ativos de covid-19 e 76 internados no Algarve

A região algarvia tinha esta sexta-feira 8.480 casos ativos de covid-19, 123.230 pessoas que já recuperaram da doença e 76 internados, segundo o Ponto de Situação da Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro.

PUB

Faro é o concelho com mais casos ativos de covid-19, onde há 1651, seguido de Loulé com 1594, Portimão 865, Lagos 708, Albufeira 686, Olhão 625, Silves 584, Tavira 403, Vila Real de Santo António 355, Lagoa 320, São Brás de Alportel 202, Aljezur 151, Vila do Bispo 142, Castro Marim 90, Monchique 71 e Alcoutim 33.

Nos hospitais algarvios encontram-se internados 76 doentes, 1 deles em cuidados intensivos e um ventilado, enquanto 3273 pessoas se encontram em vigilância ativa.

Em relação aos óbitos, a Autoridade de Saúde Regional, que fornece os dados à Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro, revela que já faleceram 683 pessoas por covid-19 na região.

Desde o início da pandemia, de todos os testes realizados na região, 1.200.452 deles obtiveram resultados negativos e 132.393 positivos. A recuperar em casa, estão 8404 pessoas.