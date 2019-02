Há mais dois linces em liberdade a partir de hoje no Vale do Guadiana

A secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, vai assistir esta manhã à libertação de mais dois linces-Ibéricos, um macho e uma fêmea com onze meses de idade, oriundos do Centro Nacional de Reprodução em Cativeiro em Silves (CNRLI) e do Centro La Granilla, em Espanha.

Desde 2014, foram libertados um total de 37 linces na área do Vale do Guadiana, classificado como Sítio de Importância Comunitária da Rede Natura 2000.

“Este reforço populacional do lince-ibérico tem como objetivo restabelecer uma população selvagem autónoma, garantindo também uma diversidade genética adequada”, realça a secretaria de Estado, frisando que o lince-ibérico é um dos felinos selvagens mais ameaçados do mundo e tem tido uma atenção particular de toda a comunidade internacional.

A secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza estará também presente na inauguração da exposição “Partilhando territórios: o regresso do Lince”, em exibição na sede do Parque Natural do Vale do Guadiana, em Mértola.

A exposição “Partilhando Territórios: o regresso do lince” insere-se no âmbito do projeto “Recuperação da Distribuição Histórica do Lince-Ibérico“ (Lynx pardinus) em Espanha e Portugal e tem o apoio da Comissão Europeia, através do programa LIFE.