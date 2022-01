Escolas reabrem dia 10 mas teletrabalho fica até 14 (consulte todas as medidas)

António Costa anunciou esta quinta-feira as deliberações que resultaram Conselho de Ministros relativamente à atualização das medidas de contenção da pandemia. As escolas reabrem dia 10, como estava previsto, mas o teletrabalho será prolongado até 14 de janeiro, dia em que reabrem bares e discotecas.

Durante a conferência de imprensa, que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa, o primeiro-ministro anunciou que as escolas irão reabrir na data prevista, já no próximo dia 10, como já tinha sido adiantado esta semana. Fico ainda estabelecido que haverá testagem nos estabelecimentos de ensino nas duas próximas semanas. “Vamos proceder à testagem dos professores e dos assistentes operacionais nas próximas duas semanas”, referiu.

“No teletrabalho, a obrigatoriedade é prolongada até dia 14 [de janeiro] e a partir do dia 14 há uma recomendação da manutenção do teletrabalho“, adiantou o primeiro-ministro.

Devido ao elevado número de infeções dos últimos dias, discotecas e os bares apenas poderão reabrir no dia 14 de janeiro, mantendo-se exigência de um teste à covid-19 negativo para acesso a estes espaços.

“Apesar da alta transmissibilidade e previsível crescimento do número de infetados, poderemos avançar na próxima semana com cautela”, disse António Costa.

Manter-se-á a exigência de teste negativo para entrar em bares, discotecas e a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública. Testes negativos são ainda necessários para visitas a lares, a pacientes internados em estabelecimentos de saúde, grandes eventos, eventos sem lugares marcados e recintos improvisados. O mesmo se é aplicado aos recintos desportivos. Contudo, as pessoas com dose de reforço da vacina contra a covid-19 há mais de 14 dias vão passar a ficar isentos de testagem para determinados locais e atividades.

O controlo nas fronteiras áreas vai prolongar-se até 09 de fevereiro, mantendo-se a obrigatoriedade de teste negativo à covid-19 para todos os passageiros.

Os certificados digitais continuam a ser exigidos em restaurantes, unidades turísticas, espetáculos, eventos com lugares marcados e ginásios. Segundo António Costa, ao 14.º dia de reforço da dose da vacina contra a covid-19 esse certificado será atualizado automaticamente.

Voto presencial está a ser avaliado

Sobre o processo de votação nas eleições legislativas de 30 de janeiro para pessoas infetadas ou em isolamento, o primeiro-ministro começou por recordar Lei Eleitoral “regula quase ao pormenor o nosso processo eleitoral”, contudo, “só a Assembleia da República, em condições normais, pode proceder a alterações da legislação”, disse António Costa, sobre as várias propostas que têm sido feitas para que esses cidadãos usufruir do seu direito de voto.

“Temos de assegurar que todas as pessoas possam exercer o seu direito de voto e o que o façam em segurança e que não o deixem de fazer com receio de serem contaminados”, disse António Costa. Para isto, disse estar a ser feito um trabalho conjunto entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios para “aumentar o mais possível” o número de mesas de voto antecipado.

António Costa adiantou ainda que a ministra da Administração Interna terá uma reunião com os partidos para organizar esse processo de votação para quem está isolado e para que os infetados possam exercer presencialmente o seu direito de voto, “mas que o façam em condições de segurança”.

Ficou ainda estipulado que a vacinação com dose de reforço aos cidadãos que integrem as mesas de voto será uma prioridade.

Consulte o resumo de todas as medidas adotadas pelo conselho de ministros:

Escolas

-Recomeço das aulas a 10 de janeiro;

– Não há isolamento de turmas;

-Testagem nas próximas 2 semanas.

Trabalho

– Teletrabalho obrigatório até 14 de janeiro;

– Teletrabalho recomendado a partir de 14 de janeiro.

Estabelecimentos comerciais

– Lotação de 1 pessoa por cada 5 metros quadrados;

– Saldos e promoções avançam a partir do dia 10.

Bares e discotecas

-Reabertura no dia 14 de janeiro;

-Exigência de teste negativo à entrada;

-Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

Fronteiras

– Teste negativo obrigatório para todos os voos que cheguem a Portugal;

– Sansões para as companhias aéreas.

O certificado digital é necessário para ter acesso a:

– Restaurantes;

– Alojamentos turísticos;

– Espetáculos;

– Eventos com lugares marcados;

– Ginásios.

Testagem obrigatória (para quem não tem dose de reforço)

– Visitas a lares;

– Visitas a pacientes internados em unidades de saúde;

– Grandes eventos e eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados;

– Recintos desportivos (salvo decisão da DGS).

Nova norma DGS:

– Isolamento só de positivos e coabitantes;

– Pessoas com dose de reforço isentas de isolamento;

– Devido a esta alteração, 267.315 mil pessoas veem terminado o período de isolamento ou reduzido devido.