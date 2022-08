No Algarve residem, em média, três vezes mais cidadãos estrangeiros do que no resto do País, de acordo com dados disponibilizados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) inscritos no portal estatístico PORDATA de 2021, os últimos disponíveis. De facto, dos 465.701 residentes fixos no Algarve, quase um quarto são estrangeiros: 105.142 cidadãos, o que significa 22,64% de estrangeiros na região.

No todo nacional, essa percentagem de estrangeiros não chega a ultrapassar os 6,84%, isto é, praticamente 700 mil imigrantes para cerca de 10,4 milhões de residentes em território nacional.

Mas há concelhos preferidos pelos “forasteiros” que escolhem viver no Algarve: em volume de imigrantes (não em percentagem), o mais apetecível é Loulé, que acolhe 18.707 cidadãos oriundos de outras bandas, seguido de Albufeira, com 16.433 residentes estrangeiros e Lagos, com 11.651.

Já no que respeita a percentagens face ao total de habitantes de cada concelho, os territórios municipais com maior volume relativo de imigrantes são, por ordem de importância face à totalidade dos munícipes, Vila do Bispo (41,2%), Albufeira (37,1%), Aljezur (36,4%) e Lagos (35%).

Isto significa que, dos 16 concelho algarvios, quatro têm mais de um terço de cidadãos imigrantes. Ou, por outras palavras, aqueles são os quatro concelhos algarvios que têm mais de 35% da sua população residente de origem estrangeira.

Brasileiros atraídos pela segurança e um razoável salário mínimo

Na ponta oposta, os concelhos com menores percentagens de estrangeiros no conjunto das suas populações (e que portanto, por uma ou outra razão, parecem menos apetecíveis aos que chegam de fora) são, por ordem decrescente nas cifras de estrangeiros, Alcoutim (8,9%, correspondentes a apenas 219 almas), Olhão (11,9%) e Castro Marim (15,5%).

João Prudêncio

(Leia a reportagem completa no Jornal do Algarve de 4 de agostode 2022)