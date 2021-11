Há um golfinho que está a “viver” na Ria Formosa

Foram avistados há oito dias, dois golfinhos roazes nas águas da Ria Formosa, na zona da Praia de Faro. Um deles continua pela zona, mesmo não sendo o seu habitat natural.

Por aparentar estar de boa saúde, o golfinho mantém-se pelas águas da Ria Formosa, não tendo sido bem-sucedidas as tentativas de o devolver ao mar.

A última ação ocorreu na sexta-feira, 12, com auxílio da Polícia Marítima, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Equipa de Socorro do Zoomarine, e da Rede de Arrojamentos de Animais do Algarve.

O paredeiro do outro mamífero é ainda desconhecido, não se sabendo ainda se conseguiu regressar ao mar.

PUB