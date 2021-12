Há um novo Burger King em Vila Real de Santo António

A cadeira de fast food Burger King inaugurou esta semana o seu restaurante número 151 em Portugal. Fica localizado em Vila Real de Santo António, onde já existem oito espaços da marca norte-americana.

A inauguração do Burger King nesta localidade representa a criação de 25 postos de trabalho diretos, a juntar aos 270 que a marca já gera no distrito de Faro.

O Burger King de Vila Real de Santo António conta com mais de 300m2 e capacidade para 168 pessoas (96 no interior e 72 na esplanada) e situa-se no número 110 da Avenida Fernando Salgueiro Maia, Hortas. O restaurante funciona de domingo a quinta-feira das 11:30 às 23:00 (com drive thru até as 00:00) e sexta e sábado das 11:30 às 00:00 (com drive thru até as 02:00).

O primeiro Burger King no Distrito de Faro foi inaugurado em 2001 e ao longo dos últimos anos a marca tem vindo a reforçar a sua presença no distrito onde conta atualmente com nove espaços.

O restaurante Burger King de Vila Real de Santo António oferece um sistema de refill de bebidas, quiosques de pré-order, wi-fi gratuito, serviços de take away, drive thru e entregas ao domicílio.

Este restaurante – à semelhança de todos os restaurantes da marca – está a implementar um plano de segurança e higiene desenhado para garantir a segurança de colaboradores e clientes.

“Estamos muito satisfeitos por chegar a Vila Real de Santo António e reforçar a nossa presença no distrito de Faro. Iremos continuar a dar seguimento ao nosso plano de expansão que é bastante ambicioso de forma a estarmos cada vez mais próximos dos consumidores portugueses”, afirma Jorge Carvalho, Diretor Geral do Burger King para Portugal e Espanha.

O novo restaurante Burger King de Vila Real de Santo António foi concebido segundo o conceito royal e inclui uma open kitchen.

O Burger King está a celebrar 20 anos em Portugal, onde inaugurou o primeiro restaurante em 2001, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa.

PUB