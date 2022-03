Há um novo spot de bem-estar e felicidade no Algarve  

Localizada a apenas cinco minutos do centro de Tavira, a ‘House of Happiness’ (Casa da Felicidade, em português) apresenta-se como a nova Associação de bem-estar e felicidade criada por Iléa Menu e Erik Sprotte. O projeto foi inaugurado em novembro de 2021 e foca-se na prática de elementos fundamentais para promover vidas “mais saudáveis e felizes”.

Diariamente na ‘House of Happiness’, os membros podem aceder a aulas especiais de aptidão física e mental (incluindo vários tipos de yoga, pilates, circuit training, meditação e muito mais) e beneficiar de uma variedade de terapias de bem-estar, alimentação saudável e atividades de envolvimento da comunidade e descoberta da felicidade.

Iléa Menu, nascida em França, geriu com sucesso o estúdio YAM Shala em Tavira durante dois anos. “A House of Happiness está localizada num lugar maravilhoso e especial que desfruta de vistas 360º espetaculares e onde os sons do vento e as canções dos pássaros encantam todos os nossos sentidos. A nossa equipa, feliz e multicultural, acarreta consigo uma paixão pela aptidão física e mental com o objetivo de promover saúde e felicidade”, refere uma das criadoras do projeto.

Erik Sprotte, que deixou os Estados Unidos da América com o objetivo de criar um negócio de bem-estar em Portugal, descreve a ‘House of Happiness’ como “um lugar social onde os nossos membros podem praticar as técnicas mais inovadoras de bem-estar e felicidade. Estas práticas focam-se na individualidade de cada um, no envolvimento em pequenos grupos e reconhece a importância de melhorar a saúde através dos alimentos.”

Poderá fazer parte da ‘House of Happiness’ através de três formas de adesão distintas: ‘Basic Access’ (12€/aula), ‘Happy Membership’ (42€/mês) ou a ‘Flourishing Membership’ (95€/mês).



A ‘House of Happiness’ está “aberta a todos aqueles que se queiram transformar num ser mais feliz”.