Habitação acessível será o pilar do desenvolvimento regional para o PS

Segundo o PS Algarve, os municípios da região e o Governo já contratualizaram, até ao momento, a construção de 3.322 habitações a custos acessíveis.

Jamila Madeira e os candidatos do PS à Assembleia da República visitaram as obras de dois blocos habitacionais que já estão em curso em Lagos, na freguesia de Bensafrim, no âmbito da estratégia local de habitação acordada entre a Câmara e o Governo.

“O modelo de desenvolvimento económico que preconizamos para o Algarve impõe-nos que se construa habitação acessível para os nossos jovens, para os trabalhadores que precisamos na região, para as famílias de rendimentos intermédios. O mercado imobiliário responde aos turistas, mas não responde aqueles que aqui vivem e trabalham e é para esses que temos de fazer casas”.

De acordo com os socialistas, até ao momento, o Governo já acordou com as câmaras municipais do Algarve um investimento em habitação no valor de 203 milhões de euros, dos quais 91 milhões de euros a fundo perdido e 112 milhões de euros a juros bonificados de forma a que os municípios possam colocar no mercado habitações a preços acessíveis aos jovens e às famílias que dependem do rendimento do trabalho.

Para a cabeça de lista do Partido Socialista no Algarve, “sem habitação não temos uma vida digna”. Jamila Madeira diz que o turismo provoca um aumento muito significativo no preço da habitação razão porque muitas famílias não conseguem adquirir ou arrendar casa. “Ao contrário do que promete a direita o mercado privado não consegue resolver o problema da especulação imobiliária. É por isso que o Governo de António Costa lançou em parceria com os municípios este grande programa de habitação com milhares de casas acessíveis para os jovens e para as famílias trabalhadoras do Algarve.”