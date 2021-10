Harmony Tan conquista a primeira edição do Loulé Open feminino

A francesa Harmony Tan conquistou no domingo a primeira edição do Loulé Open feminino ao derrotar a australiana Ellen Perez, anunciou a organização.

Harmony, de 24 anos, atualmente no número 119 do ranking WTA, derrotou a australiana, número 236 mundialmente, por 6-4 e 6-4.

“Estou muito feliz. Comecei a semana muito mal porque a minha primeira ronda foi muito difícil, mas gostei muito de tudo em Portugal e em Loulé e quero agradecer a todos os que tornaram este torneio possível. Gosto muito de jogar aqui e esta semana as condições eram muito boas para mim, por isso estou muito feliz”, refere Tan.

Com este jogo de 01:32 de duração, Harmony Tan conquista o segundo título do ano e o oitavo da carreira.

Para Ellen Perez, “chegar à final significa que tive uma boa semana. Estou um pouco desapontada por não ter conseguido ganhar hoje, mas estou feliz com o meu nível de jogo e por estar a conseguir fazer muitos jogos. O clube é muito agradável e o tempo tem estado fantástico, por isso só tenho coisas boas a dizer”.

O torneio internacional de 25 mil dólares é organizado pelo Clube de Ténis de Loulé, onde arrancou no mesmo dia a versão masculina da competição, com os primeiros encontros do qualifying.

Bernardo Teixeira derrotou o canadiano William Binnie por 6-2 e 6-3 e reservou lugar na segunda de três rondas de apuramento, tal como Martim Simões, Miguel Gomes, Illia Stoliar e Afonso Portugal.

