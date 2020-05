Hel-Bar em Monte Gordo: Gastronomia de excelência em ambiente seguro

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O restaurante Hel-Bar, na praia de Monte Gordo é um bom exemplo da nova realidade que vive o setor da restauração.

À excelência da sua gastronomia, que prima pela frescura e qualidade dos seus peixes e mariscos, muitos deles provenientes da própria praia de Monte Gordo, o restaurante, propriedade do chefe Hélder Pinto, alia agora, de forma exemplar, o cumprimento das novas regras que as autoridades sanitárias e o governo impõem perante a ameaça, que continua bem presente, apesar do desconfinamento, do Covid-19.



Mesas com uma distância superior a dois metros, gel desinfetante à entrada e saída dos clientes que, naturalmente são convidados a entrar e circular com máscara, apenas a retirando quando estão sentados à mesa, uma porta de entrada e outra de saída, bem como um atendimento que cumpre todos os requisitos de segurança e que inclui, naturalmente, o uso de máscaras por todos os funcionários, desde a cozinha às mesas, passando pelo balcão, fazem deste restaurante um exemplo dos novos temos que estamos a viver na restauração. Ou não fosse Hélder Pinto um profissional de alto gabarito e um formador de reconhecidos créditos, que passou, como professor, pelo ensino. Relativamente aos pratos e talheres, um pequeno detalhe com uma certa originalidade. Estão num tabuleiro, junto à mesa, desinfetados e cobertos por uma película, que é aberta na presença dos clientes.



Como nos explicou o filho, também Hélder, como o pai, a base do Hel-Bar, assenta na família. A irmã, Susana atende no balcão e nas mesas, a mulher e a mãe, Maria Antónia são as responsáveis pelos excelentes pratos confecionados na cozinha.

Pela nossa parte recomendamos, para além do peixe e do marisco sempre fresco da costa, o arroz de marisco, o bacalhau à moda da casa, as cataplanas e o leitão no forno, feito no próprio restaurante, que são acompanhados por uma excelente seleção de vinhos. Nota elevada também para o atendimento e o serviço, que são muito profissionais e de cinco estrelas. E finalmente uma palavra especial para um outro facto, provavelmente, o mais relevante nesta conjuntura, que é a questão da segurança. No Hel-Bar, apesar de todos termos consciência que estamos a combater um inimigo invisível que pode aparecer ao menor descuido, há uma enorme sensação de segurança. Sentimo-nos em casa.

O melhor mesmo é experimentar e, de preferência, com reserva prévia (Telef. 281404447).