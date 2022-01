Hélder Martins quer uma AHETA “abrangente e renovada”

O candidato a presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder Martins, apresentou esta semana a sua lista aos órgãos sociais e pretende tornar a entidade “abrangente e renovada”.

Esta lista “é fruto da vontade de um grande número de associados da AHETA, que representam toda a região e todas as áreas de atividade turística” como a hotelaria, alojamentos, turismo residencial, golfe, imobiliária, animação e turismo náutico, segundo Hélder Martins.

“Somos empresários que conhecem bem as dificuldades que se nos deparam, no dia a dia, enfrentámos e enfrentamos crises, lutámos e continuamos a lutar pela qualificação do Algarve como destino turístico e, atuando em conjunto, conseguiremos atingir os objetivos a que nos propomos”, refere em comunicado.

O candidato promete que os membros da lista “trabalharão em grupo, rejeitando a prática vigente, ao longo de muitos anos, de uma gestão da AHETA por uma só pessoa.

A lista inclui empresários e gestores que representam as empresas associadas da AHETA de pequena, média e grande dimensão, prometendo para os próximos três anos uma disponibilidade para ouvir os associados “e agir em conformidade na defesa dos seus interesses e aspirações”.

“Queremos uma AHETA abrangente, reforçada, dinâmica, participante e reivindicativa, estando sempre presente nos momentos decisivos para o Algarve e para o turismo na região”, conclui.