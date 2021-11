História da indústria conserveira olhanense contada em exposição

A história da indústria conserveira de Olhão vai ser contada através da exposição “Memórias da Nossa História: A Indústria Conserveira de Olhão”, que está patente no Largo da Fábrica Velha, anunciou a autarquia.

Esta exposição do município foi produzida pelo Arquivo Municipal e pretende retratar a história das modernas fábricas de conservas de pescado em azeite, molhos e salmoura que se instalaram em Olhão no final do século XIX.

O aparecimento de várias fábricas em Olhão “favoreceu o desenvolvimento da pesca local, assim como o incremento da construção naval, ao mesmo tempo que contribuiu decisivamente para o crescimento urbano e demográfico da então vila”, segundo o comunicado.

