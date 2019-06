História de São Bartolomeu de Messines publicada em livro

No próximo sábado, dia 29 de junho, pelas 16h00, vai ser lançado em São Bartolomeu de Messines, no auditório da Caixa de Crédito Agrícola, o livro “São Bartolomeu de Messines e o concelho de Silves desde os alvores do Liberalismo ao 5 de outubro de 1910”, da autoria de Aurélio Nuno Cabrita. A apresentação ficará a cargo da professora Maria João Raminhos Duarte.

Este livro resulta da dissertação de mestrado do autor em História do Algarve, na Universidade do Algarve, e tem como finalidade traçar a história da freguesia de São Bartolomeu de Messines, em articulação com o concelho de Silves, o Algarve e o país, em geral, desde os alvores do Liberalismo (1800) até à proclamação da República (1910).

Aldeia singular, eixo de acessibilidades à região, São Bartolomeu de Messines conheceu ao longo do século XIX a agitação das revoluções, participando ativamente nos momentos decisivos da história de Portugal.

“Os nomes de Remexido e de João de Deus erguem-se mais alto na história da freguesia, projetando-a além-fronteiras, mas no livro são também lembrados outros homens e mulheres que, no dia-a-dia, edificaram a história e o futuro coletivos através do poder fecundo da vontade e da persistência”, sublinha o autor, convidando os leitores para “uma caminhada no tempo”.

Para escrever esta obra, Aurélio Nuno Cabrita recorreu a uma metódica consulta de vários fundos arquivísticos, apresentando diversos conteúdos inéditos, que fazem deste livro um trabalho de leitura obrigatória para a redação da história do Algarve.

Publicado com a chancela das Edições Colibri, o livro contou com os patrocínios do município de Silves, Freguesia de S. B. de Messines, Caixa de Crédito Agrícola de S. B. de Messines e São Marcos da Serra, da Direção Regional da Cultura do Algarve e Papelaria da Vila, e ficará disponível nas principais livrarias do país.