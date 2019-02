Holandês Fabio Jakobsen é o primeiro líder da Volta ao Algarve. Hoje é a subida à Fóia

O holandês Fabio Jakobsen, da equipa Quick-Step, é o primeiro camisola amarela da Volta ao Algarve, depois de vencer a primeira etapa da prova, na chegada, ao sprint, a Lagos. O francês Arnaud Démare (FDJ) foi o segundo classificado e o alemão Paskal Ackerman (Bora) terminou a etapa mais longa da prova em terceiro.

A corrida acabou por ficar marcada por uma queda coletiva no pelotão, a sete quilómetros da meta.

Na ausência de bonificações, a classificação geral está ordenada da mesma forma que a da etapa.

Entre os homens apontados como candidatos à geral final, conseguiram passar entre os 25 corredores com o tempo do vencedor Neilson Powless (Team Jumbo-Visma), Wouter Poels (Team Sky), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Sam Oomen (Team Sunweb), Enric Mas (Deceuninck-Quick Step), David de la Cruz (Team Sky) e Marc Hirschi (Team Sunweb). Os restantes homens com pretensões já cederam mais de um minuto.

O vencedor da primeira etapa, Fabio Jakobsen, disse na chedada a Lagos: “É sensacional vencer aqui no Algarve. É minha primeira corrida do ano, depois de muito treino no inverno e diante do primeiro sprint da época nunca se sabe como está a nossa condição. A equipa revelou estar a um nível muito elevado e conseguiram colocar-me na melhor posição para lançar o meu sprint. Para mim, foi o momento crucial da corrida. Fizemos aqui um estágio há algumas semanas, treinamos na região e fizemos o reconhecimento desta chegada a Lagos. Cumprimos o primeiro objetivo da nossa presença na Volta ao Algarve e vencemos a primeira etapa, agora, na chegada a Tavira, no próximo sprint, queremos novamente discutir a vitória. Os últimos quilómetros foram rápidos. Houve luta pela melhor posição, enfrentamos uma subida ligeira, mas algo difícil, e deu-se uma queda importante. Felizmente não fomos afetados e espero que os que caíram estejam recuperados para amanhã”, salientou o homem do dia.

A Volta ao Algarve chega, nesta quinta-feira, a um dos momentos fulcrais, a tirada com final no alto da Fóia, Monchique, ao fim de 187,4 quilómetros, a percorrer desde Almodôvar, de onde a caravana parte às 12h10. A chegada, coincidente com um prémio de montanha de primeira categoria, está marcada para as 17h00.

2ª Etapa: Almodôvar – Fóia (Monchique), 187,4 km

Km Local Hora

0 Partida: Parque Público de Almodôvar 12h10

9,5 Semblana 12h15

13,4 A-do-Neves 12h34

19,8 Porteirinhos 12h43

29,9 Meta Volante/Sprint Almodôvar 12h57

42,7 Dogueno 13h16

53,5 Ameixial 13h31

62,3 PM 3.ª Cat. Cavalos 13h44

92,6 Benafim 14h27

97,7 Alte 14h34

124 S. Marcos da Serra 15h12

146,2 PM 2.ª Cat. Pomba 15h49

163,6 Pé de Frio 16h08

168,2 Meta Volante/Sprint Marmelete 16h15

171,9 Casais 16h20

179,3 Monchique 16h31

187,4 Meta/Finish – PM 1.ª Cat. Fóia 16h42