Homem armado assalta banco em Faro

Um homem armado com uma pistola assaltou na manhã desta quinta-feira o banco ABANCA, em Faro, situado no Largo da Pontinha, tendo conseguido escapar mas até ao momento desconhece-se se subtraiu qualquer valor monetário, segundo uma fonte bancária ao JA.

O assalto aconteceu cerca das 11:00 desta quinta-feira a cerca de 100 metros do Comando Distrital de Faro da Polícia de Segurança Pública e não terá durado mais de cinco minutos, tendo-se o homem colocado em fuga num veículo que o aguardava com um cúmplice.

Fonte popular disse ao JA que o homem aparentava ter uma idade entre 30 e 40 anos e as autoridades encontram-se neste momento na caça ao homem.

O JA sabe que o assalto decorreu com clientes dentro do banco e que outras instituições bancárias algarvios têm ordens para trabalhar de portas fechadas, com atendimento mínimo, por razões de segurança.