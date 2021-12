Homem assaltou bomba de gasolina e ameaçou estafeta no mesmo dia

O Comando Distrital da PSP de Faro procedeu à detenção de um homem, de 24 anos, pela prática de dois crimes de roubo com uso de arma branca, no dia 30 de novembro, em Faro. O primeiro crime deu-se numa estação de combustível e o segundo numa abordagem a um estafeta de serviços de entregas.

O primeiro roubo praticado pelo suspeito ocorreu ao início da madrugada do dia 30 novembro, tendo como alvo um posto de abastecimento de combustível da cidade, onde o visado terá encostado a faca ao pescoço do funcionário da loja, ao mesmo tempo que o ameaça e lhe solicitava a entrega dos valores monetários existentes na caixa. Desta forma, apoderou-se de cerca de uma centena de euros e abandonou o local de imediato.

O segundo roubo viria a ter lugar ao início da tarde do mesmo dia, tendo como vítima um distribuidor de produtos alimentares ao domicílio, ao qual o autor do ilícito, após o abordar para questionar sobre a forma de encomendar comida, de imediato o ameaçou com uma faca de cozinha de grandes dimensões, ao mesmo tempo que exigia a entrega da bolsa com o dinheiro. A vítima resistiu à entrega da bolsa e o suspeito apoderou-se do seu telemóvel e colou-se em fuga, vindo a ser perseguido pela vítima e por uma testemunha presente no local, que ao mesmo tempo comunicaram a ocorrência à Polícia, vindo o suspeito a ser detido.

Na sequência da detenção foi-lhe apreendido uma faca de cozinha, o telemóvel roubado, um teclado de tablet e um telemóvel, bem como o dinheiro subtraído do posto de combustível. O detido foi presente à Autoridade Judiciária, e foi-lhe aplicada prisão preventiva. A detenção foi levada a cabo por intermédio das Esquadras de Investigação Criminal e Intervenção e Fiscalização Policial de Faro.

